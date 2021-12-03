Россия приготовилась собирать больше налогов с иностранцев

Присоединение России к глобальной налоговой инициативе Pillar 2, направленной на борьбу с офшорами и размыванием налоговой базы, приведет к тотальному пересмотру всех текущих соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения, заявил в разговоре с «Ведомостями» заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Реализация реформы позволит российским властям собирать больше налогов с иностранных компаний.

Фискальные инициативы Pillar 1 и Pillar 2 (Two-Pillar Solution) подготовила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и представила окончательный документ 1 июля. Соглашение отражает консолидированную позицию 131 страны, включая Россию. Одним из основных изменений в международных налоговых отношениях станет повышение ставки налога у источника на выплату за рубеж процентов, роялти и ряда других аналогичных платежей, за исключением дивидендов, до девяти процентов. Предполагается, что новые правила начнут действовать в 2023 году.

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По словам замглавы Минфина, Россия увеличит поступления в бюджет после внедрения этих нововведений, так как со многими государствами заключены соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), а они освобождают упомянутые виды платежей от налогов внутри страны. Если Pillar 2 будет реализована в формате многосторонней конвенции, то, скорее всего, ставка по всем двусторонним соглашениям повысится автоматически, считает Сазанов. Однако возможен также вариант, что России придется пересматривать условия каждого конкретного соглашения отдельно. По мнению замминистра, эта альтернатива удлинит процесс, хотя конечный результат в целом не изменит.

Партнер консалтинговой компании PwC Михаил Филинов рассказал, что СИДН между Россией и основной массой офшоров и так предполагает налог у источника по ставке не менее девяти процентов. С самыми популярными странами с особыми условиями ведения бизнеса — Кипром, Мальтой, Люксембургом, Швейцарией — российские власти уже заключили новые, более выгодные договоренности или обсуждают их перезаключение. По мнению Филинова, эта часть налоговой реформы в большей степени коснется международных бизнесов, например IT-компаний, которые получают из России роялти за ноу-хау или лицензии, а в своей домашней юрисдикции облагаются низким налогом.

В конце ноября замминистра Сазанов также заявил, что после вступления в Two-Pillar Solution Минфин собирается отказаться от идеи снижения налога на прибыль до пяти процентов для резидентов так называемых «русских офшоров» — специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке. Эти льготы противоречат параметрам международного соглашения и могут скомпрометировать страну, объяснила партнер аудиторско-консалтинговой компании EY Марина Белякова.