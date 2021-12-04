Бояков назвал «разводкой» увольнение из МХАТ имени Горького

Экс-худрук Бояков: решение о моем увольнении из МХАТа было «разводкой», его приняли давно

Бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков в интервью журналистке Тине Канделаки на RTVI назвал решение о его уходе «разводкой» и предположил, когда его приняли.

Экс-худрук полагает, что решение об увольнении назревало давно. Бояков не склонен верить, что оно связано с чьими-либо позициями.

Режиссер отметил, что сначала гендиректор МХАТа Владимир Кехман в личной беседе пообещал ему устроить все так, чтобы он продолжил работу. Но спустя пять дней вдруг Кехман попросил его уволиться.

Бояков вспомнил, что в день увольнения на выход его сопроводил сотрудник охраны. До этого он переговорил с Кехманом и тот пожал ему руку. «Я оделся, дал задание моему помощнику снять иконы, слава Богу», — признался режиссер.

Ранее экс-худрук МХАТа сообщил, что собирается основать новый негосударственный театр, чье название пока не раскрывается.

В его программу Бояков захотел включить спектакли «Красный Моцарт» и «Лавр». Он также надеется вернуть постановку «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой.

Кехман стал генеральный директором МХАТа им. Горького 27 октября. После этого из театра были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. Позже МХАТ покинул художественный руководитель Эдуард Бояков.