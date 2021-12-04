Британию призвали действовать ради спасения планеты

Комитет по изменению климата призвал Великобританию «подкрепить слова делами» и разработать конкретный план действий по борьбе с глобальным потеплением. Как отметил Комитет, пост президента климатической конференции, который сохранится за Соединенным Королевством до ноября 2022 года, возлагает на страну важную роль в международной борьбе с изменениями климата, сообщает The Guardian.

Британский Комитет по изменению климата (Climate Change Committee, CCC), официальный независимый консультант правительства, представил свою стратегию действий ради спасения планеты и указал на основные проблемы, которые власти должны решить для достижения стратегических целей по сокращению эмиссий парниковых газов к 2030 году.

В частности, как заявил ССС, государству нужен ясный план по снижению вредных выбросов от сельского хозяйства, которые составляют 10 процентов от общих выбросов Великобритании. Также необходимо устранить пробелы в политике адаптации повседневного поведения граждан. Она включает в себя уменьшение употребления мяса и молочных продуктов, а также ограничение растущего спроса на авиаперелеты.

Комитет призвал тратить 0,7 процента ВВП на финансовую помощь развивающимся странам в преодолении чрезвычайной климатической ситуации, что было одним из основных вопросов климатической конференции в Глазго. Странам-участникам климатического пакта COP26 также напомнили о необходимости поэтапного отказа от субсидий на ископаемое топливо. По словам председателя CCC Джона Гаммера, Великобритания должна «подтверждать слова действиями» на своей территории, а в глобальном масштабе «поощрять решительные действия по борьбе с изменением климата, настаивать на быстром сокращении выбросов и более активной адаптации», используя все дипломатические каналы. Консультирующий орган предложил регулировать углеродный след при помощи «торговых рычагов», налоговой политики и применения строгих экологических стандартов к товарам.

Великобритания возглавила климатическую конференцию COP26, которая прошла с 31 октября по 12 ноября в шотландском городе Глазго. Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал переговорщиков «нажать на все рычаги» для спасения Земли.