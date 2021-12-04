Пьяный мужчина убил односельчанина и спрятал его тело в диван

В Одесской области мужчина зарезал знакомого во время застолья и спрятал его тело в диван

В селе в Одесской области двое знакомых поссорились во время застолья в ходе чего один из пьяных мужчин убил зарезал второго ножом и спрятал его тело в диван и скрылся, сообщается в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции по области.

Спустя несколько дней тело убитого нашел другой местный житель и обратился в правоохранительные органы. В ходе проведения розыскных мероприятий был найден и задержан злоумышленник, которым оказался 29-летний мужчина.

«Установлено, что при совместном употреблении алкоголя потерпевший словесно обидел приятеля, из-за чего тот ударил мужчину ножом в грудь. От полученных ран он умер на месте. Чтобы скрыть следы своего преступления, злоумышленник спрятал убитого односельчанина в диван и скрылся», — говорится в сообщении.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае за двойное убийство родителей осужден 37-летний Константин Кушнаренко, он сел на 16 лет в колонию строгого режима. Преступление он совершил после очередной ссоры с отцом из-за алкоголя. Он похитил из сейфа его охотничье ружье и патроны, застрелил отца пока тот спал, после чего решил расправиться и с матерью.