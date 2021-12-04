В «Единой России» переизбрали секретаря генсовета партии

Съезд «Единой России» переизбрал первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака секретарем генерального совета партии, передает ТАСС.

Генеральный совет является постоянно действующий руководящим коллегиальным органом партии. Андрей Турчак возглавляет его с 2017 года.

Ранее заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева переизбрали председателем партии. Во время выступления на съезде партии Медведев доложил, что России удалось избежать сверхтяжелых последствий в период пандемии COVID-19. По его словам, последние два года весь мир живет в новой реальности, которую принес коронавирус.