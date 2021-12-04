Назван следующий претендент на чемпионский пояс UFC в легком весе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл планы на дивизион легкого веса. Промоутер стал гостем подкаста The Jim Rome Podcast.

Уайт отметил, что именно американец Джастин Гейджи должен стать следующим претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе. «Пока все здоровы и ситуация не меняется, именно он должен подраться за пояс следующим», — признался он. Уайт отметил, что Гейджи проявил себя с лучшей стороны в поединке с Майклом Чэндлером. По мнению промоутера, их схватка на UFC 268 стала одной из величайших в истории. Гейджи одержал в ней победу судейским решением.

Действующий обладатель пояса — бразилец Чарльз Оливейра. 12 декабря ему предстоит защита титула в поединке против Дастина Порье.

Ирландец Конор Макгрегор также выражал готовность подраться за титул после своего возвращения. Ожидается, что он возобновит выступления весной 2022-го.

Гейджи уже дрался за титул чемпиона UFC в легком весе. В октябре 2020-го он уступил в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.