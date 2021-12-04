В Киеве русская учительница отказалась говорить со школьником на мове

В Киеве сняли на видео, как педагог отчитала школьника за просьбу говорить по-украински

В Киеве учительница отказалась начать говорить на мове и отчитала школьника за соответствующую просьбу. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал «Катарсис».

На кадрах слышно, что педагог говорит: «Я горжусь тем, что я не украинка, а русская». После этого преподаватель заявляет, что все люди в течение 70 лет говорили на русском языке и все было хорошо. Видеозапись заканчивается тем, что учительница начинает выражаться по-украински.

По данным авторов Telegram-канала, видео снято в школе №303 во время урока немецкого языка.

Ранее опрос социологической компании Active Group показал, что почти 60 процентов жителей Украины считают русский язык неродным. Чаще всего иностранным язык назвали жители страны в возрасте 40-49 лет, реже всего — люди старше 60 лет.