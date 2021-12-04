Турчак предложил Дарью Лантратову на должность замсекретаря Генсовета ЕР

Работа с информацией, медийным сопровождением является одним из приоритетов «Единой России» при реализации народной программы, с которой партия победила на выборах. Интенсивность этой работы не должна снижаться, и поможет в этом опыт Дарьи Лантратовой, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, представляя кандидатуру председателю партии Дмитрию Медведеву.

«Дарья в настоящий момент работает на руководящей должности в Управлении президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. Уже более 10 лет на государственной службе, в том числе — в аппарате правительства. В сферу ее компетенций входит разработка и реализация государственной информационной политики, а также координация работы пресс-служб органов государственной власти. Уверен, она сможет повысить эффективность информационного блока партии, выстроить систему социальных и общественных коммуникаций и обеспечить продвижение значимых партийных проектов и инициатив, которые мы в ходе кампании выдвигали, и теперь будем реализовывать. Кроме того, опыт Дарьи будет использован при подготовке позиции партии по ключевым социально-экономическим и общественно-политическим вопросам, в работе с депутатами различного уровня по повышению качества их информационной и коммуникационной активности. Особое внимание в этой работе нужно уделить молодым депутатам и политикам, которые вступили в партийные ряды и были поддержаны избирателями на прошедших выборах», — сказал Андрей Турчак.

Как отметила Дарья Лантратова, «сейчас важно выстраивать информационную работу вокруг тех инициатив, которые заложены в народной программе». «Нужно сделать так, чтобы результаты работы партии были видны и понятны каждому и безусловно вовлекать в эту работу новые лица. В партии много ярких талантливых энергичных людей с новыми подходами и идеями, в том числе в регионах», — добавила она.

Дмитрий Медведев поддержал предложение Андрея Турчака и пожелал Дарье Лантратовой успехов в новом статусе.

Окончательно решение по назначению нового замсекретаря примет Съезд «Единой России» 4 декабря.

