Бывшую солистку «Миража» заставил сделать два аборта пьющий муж

Певица Суханкина: муж пил и не хотел детей, обе беременности от него закончились трагично

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека», что решилась на аборт по воле второго мужа, другая беременность от него тоже закончилась трагедией.

Суханкина была замужем за пианистом-концертмейстером Большого театра. В разговоре с журналистом певица призналась, что второй раз родила от пьющего супруга мертвого восьмимесячного малыша.

Суханкина — мать двоих детей: дочери Валерии и сына Сергея. Певица решилась на усыновление в 2013 году, девочке тогда было три года, а мальчику четыре. Их биологическую мать лишили родительских прав, а отец был неоднократно судим.

Ранее певица Суханкина раскрыла секрет похудения на 30 килограммов за девять месяцев. Певица заявила, что сделала липосакцию. По словам экс-вокалистки «Миража», до операции она не могла нагнуться и завязать шнурки или застегнуть молнию на сапогах из-за живота.