Бывшая солистка «Миража» раскрыла секрет похудения на 30 килограммов

Эстрадная певица, бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина раскрыла секрет похудения на 30 килограммов за девять месяцев. Исполнительница рассказала об этом в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

«У меня было почти 100 килограммов. Я сделала операцию. Я честно скажу: я прошла все диеты, я склонна к полноте и пытаюсь всю жизнь держать себя в руках. Кремлевская диета, раздельное питание, мне подсовывали какие-то продукты, "ешь зеленое, красное, отдельно". Я пыталась по-честному. Мне помогало до 40 лет. Моя норма — 70 килограммов, в которой я сейчас нахожусь», — заявила Суханкина.

Певица призналась, что до операции не могла нагнуться и завязать шнурки или застегнуть молнию на сапогах из-за живота. «Это была проблема, у меня болела голова, мне хотелось присесть, полежать, я все время отекала, мимо зеркала уже просто бегала», — вспомнила она.

В июле российский певец Григорий Лепс рассказал о похудении на 12 килограммов во время пандемии и проблемах со здоровьем. В феврале певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, похвастался похудением на 35 килограммов.