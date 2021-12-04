В РПЦ заявили о зарубежном курировании кампании против QR-кодов

Кампанию против QR-кодов в России могут курировать из-за границы, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать», — сказал представитель Русской православной церкви (РПЦ).

По словам митрополита, многие россияне становятся орудием в руках кураторов кампании из-за рубежа, может быть, сами того не осознавая.

Ранее в РПЦ выступили в поддержку наказания за распространение фейковой информации о вакцинации от коронавируса. До этого Иларион назвал нелогичными доводы тех, кто отказывается от вакцинации, опасаясь, что прививка приведет к другим болезням.