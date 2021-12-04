Москвичей предупредили о гололеде и призвали не пользоваться личным транспортом

Дептранс предупредил москвичей отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололеда

В Москве на дорогах образовалась гололедица, рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. О неблагоприятных погодных условиях предупредил Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Москвичей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим при управлении личным автомобилем.

В Дептрансе также попросили жителей столицы не отвлекаться на телефон во время вождения.

Ранее в Москве синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы с 26 по 28 ноября. Дептранс напомнил москвичам о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю и рекомендовал пользоваться общественным транспортом.