Москвичей предупредили о гололеде и призвали не пользоваться личным транспортом

В Москве на дорогах образовалась гололедица, рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. О неблагоприятных погодных условиях предупредил Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.
Москвичей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим при управлении личным автомобилем.
В Дептрансе также попросили жителей столицы не отвлекаться на телефон во время вождения.
Ранее в Москве синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы с 26 по 28 ноября. Дептранс напомнил москвичам о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю и рекомендовал пользоваться общественным транспортом.