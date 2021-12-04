В Белоруссии оценили потери от санкций Евросоюза

Санкции Европейского союза (ЕС) против Белоруссии затронут белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на 250-300 миллионов долларов в год. Об этом заявил замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

По его словам, с учетом санкционного давления Евросоюза и анализа по предприятиям, которые находятся в санкционных списках, была составлена более творческая матрица поставок в Европу. При этом он отметил, что по товарам и услугам, которых не коснутся ограничения, не планируется падения.

Сейчас же обеспеченность экспортными поставками на 2022 год составляет около 50 процентов, подчеркнул замглавы администрации главы государства. В то же время по экспортным группам, находящимся под санкциями, по оценкам специалистов, ожидается снижение примерно на 250-300 миллионов долларов в год, добавил он.

Ранее Крутой заявил, что Белоруссия покрывает убытки от санкций за счет низких цен на газ из России. «Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас — 128,5 доллара [за тысячу кубометров], это огромное конкурентное преимущество», — отметил белорусский чиновник.

