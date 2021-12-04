В Белоруссии назвали способ покрыть санкционные убытки

Крутой: Белоруссия покрывает убытки от санкций за счет низких цен на газ из России

Белоруссия покрывает убытки от санкций за счет низких цен на газ из России. Такой способ борьбы с издержками назвал главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой, передает ТАСС.

«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас — 128,5 доллара [за тысячу кубометров], это огромное конкурентное преимущество», — заявил белорусский чиновник в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь-1».

«По нефти контракты практически подписаны на следующий год, никаких вопросов по нефтяному рынку тоже не будет», — добавил Крутой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сохранение прежних цен на газ для Белоруссии в 2022 году. По его словам, скидки на топливо останутся в силе, так как соседняя страна имеет привилегии интеграционных договоренностей и здесь нет места экономической целесообразности.