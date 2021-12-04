Экономика
 
Последние новости
Глава Минобороны Украины назвал цену войны с Россией
Россиянка расправилась с сожителем в свой день рождения 
Российский таксист жестоко избил пнувшую машину клиентку и попал на видео
При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью очередную партию за титул чемпиона мира
Ученые объяснили «человечность» омикрон-штамма коронавируса
Лолиту приняли за трансвестита и не захотели пускать на рейс
Назарбаев объяснил свой отказ от признания Крыма российским
В США составили карту наступления России на Украину
Новости партнеров
Прослушать новость

На Украине рассказали о российском «троянском коне»

«Оператор ГТС Украины» назвал газопровод «Турецкий поток» троянским конем России
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова в докладе, подготовленном по просьбе Европейского парламента, назвала российский газопровод «Турецкий поток» троянским конем для Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Богатые энергией авторитарные государства используют свой энергетический экспорт для получения экономической выгоды, но также и как инструмент внешнеполитического влияния», — написала Белькова. По ее мнению, Европа должна остановить прокачку газа по этому трубопроводу или потребовать соблюдения всеми сторонами основных правил Евросоюза.

Ранее стало известно, что Турция собралась договориться об увеличении закупок газа у России и уже начала переговоры с «Газпромом». Замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что у газопровода «Турецкий поток» имеются незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 миллиарда кубометров газа, которые Анкара хотела бы реализовать.

«Турецкий поток» был запущен в начале 2020 года. Мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров. В первый год он был загружен на 43 процента. В первом квартале 2021 года загрузка выросла до 73 процентов. Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия и Иран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0121 сентября

Коррупция, кумовство и бедность.

Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
05:06 3 декабря

Правительство выделило дополнительные шесть миллиардов на соцвыплаты для детей

05:05 3 декабря

Обнаружена угроза для платежных сервисов в России

03:48 3 декабря

Юристы напомнили россиянам о необходимости платить налоги не только с зарплаты

Экономика00:0113 сентября

Вопреки всему.

Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
02:45 3 декабря

Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь на четверть в 2022 году

02:16 3 декабря

Россиян научили выбирать настоящую колбасу

21:45 2 декабря

Додик договорился с Путиным о цене на газ для Республики Сербской

Экономика00:0124 августа

Бьют своих.

Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
21:54 2 декабря

Законное руководство ставропольского колхоза «Россия» выплатило зарплаты

21:14 2 декабря

Tesla распродала свой новый квадроцикл за день

21:35 2 декабря

«Аэрофлот» подтвердил статус глобальной авиакомпании «пять звезд» по версии АРЕХ

Россия
Россиянка расправилась с сожителем в свой день рождения
«Пришлось закладывать новый заряд взрывчатки»
 
Общественный деятель активно поддержал контроль за киберпространством
Российский таксист жестоко избил пнувшую машину клиентку и попал на видео
У двух прибывших из ЮАР россиян выявили коронавирус.
 
Пьяную пассажирку сняли с рейса Москва — Стамбул
«Может начаться исход врачей»
Почему российские медики боятся за свою свободу: Леонид Рошаль о новом «деле врачей»
Все материалы
Мир
Министерство дружбы.
Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
Скрытая угроза.
Талибам удалось захватить Афганистан. Что ждет страну под властью террористов?
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Все материалы
Бывший СССР
«Украина вечно стреляет себе в ногу»
Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
Все материалы
Экономика
Ольга Голодец представила индустрию здравоохранения Сбера на «Экспо-2020»
Михаил Мишустин посетил российский павильон на «Экспо-2020»
Новый порядок.
Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Рынок криптовалюты рухнул
Визит на высшем уровне.
Стал известен состав делегации Путина во время визита в Индию
Товарооборот России и ОАЭ достиг рекордного уровня в 2021 году
Все материалы
Силовые структуры
Чиновницу приговорили к тюрьме за махинацию с выплатами жертвам паводка
«Мы держали оборону трое суток»
Как телохранители защищали Горбачева от заговорщиков, воров в законе и террористов
Полковника полиции Москвы арестовали по подозрению в мошенничестве
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российская школьница родила ребенка от отца
Майор Скорость.
Как российский полицейский устал бороться с наркодилерами и сам начал продавать амфетамин в даркнете
Следователя из СКР Томской области арестовали в Басманном суде Москвы
Все материалы
Наука и техника
Кофе улучшил зрительные функции человека
Сторожевой корабль «Расул Гамзатов» вступил в строй
Маск против Безоса:
как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Умные часы назвали опасными для детей
На Курилах заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса «Бастион»
Все материалы
Спорт
Названо условие ухода Миранчука из «Аталанты»
Лионель МессиЛионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч».
В гонке за трофей он обошел Криштиану Роналду и Роберта Левандовски
Олимпийская чемпионка бросила спорт ради работы в Кремле
Александр Емельяненко (слева)«Я снова буду тебя бить»
Бразилец задушил Александра Емельяненко в первом раунде. Станет ли этот бой концом его карьеры?
Роналду одним словом отреагировал на вручение Месси «Золотого мяча»
Решение отдать «Золотой мяч» Месси сочли коррупцией и грабежом
Партнерский материал
Жара в АПЛ, месть «Реала» в Испании.
Дерби «Ливерпуля» и «Эвертона», Роналду против «Арсенала» и новые чудеса Месси
Все материалы
Культура
Появилось видео с Градским на носилках во время съемок «Голоса»
Он вам не омикрон.
Оксимирон выпустил альбом «Красота и Уродство». На нем рэпер зачитал обо всем
Бывшая солистка «ВИА Гры» отказалась петь с экс-коллегами на одной сцене
Снова к нам приходят.
Возвращение «Звездных войн», «Ведьмака» и «Секса в большом городе» в лучших сериалах декабря
Песни нового альбома Оксимирона прослушали миллионы раз за несколько часов
Жизнь насекомых.
Режиссер «Властелина колец» снял восьмичасовой сериал о The Beatles. Зачем его смотреть?
Волочкова рассказала подробности аферы на почти два миллиона рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
В Чехию захотели пригласить «порядочных» русских
Белый дом обеспокоился угрозой коммерческих шпионских программ
Стало известно о реорганизации Twitter
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион
«Будущее уже наступило»
Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
Все материалы
Ценности
Пиджак со стрингами за 124 тысячи рублей развеселил россиян
«Это похоже на рай»
Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
Девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица
Дизайнер Вирджил Абло умер от рака.
 
Мадонну снова раскритиковали за вульгарную позу на фото в мини-платье
Дочь корейского Сталина.
Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
Собчак показала фигуру на фото в бикини и удивила поклонников
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Разлученные в детстве друзья встретились спустя 18 лет и сыграли свадьбу
Россиянам назвали максимальную дневную норму мандаринов для взрослого человека
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.
Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Антиквар раскрыл секреты охоты за неизвестными раритетами за миллионы рублей
«Это сродни охоте»
Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
Забывчивость мужчины принесла ему 57 миллионов рублей
«Уходите, вы нам не нужны!»
Как афганцы на верблюдах оказались в Австралии и почему их ценили не больше животных?
Все материалы
Kia выпустит хардкорные версии кроссоверов Sportage, Sorento и Telluride
Видео: самый дорогой Gelandewagen
Почему бронированный Mercedes-AMG G 63 6x6 стоит два миллиона долларов?
Серийный кроссовер BMW XM сохранит внешность концепта
Видео: новый Range Rover за 10 минут
Главный внедорожник Британии: только факты и никаких оценок
Genesis выпустит флагманский электрический кроссовер GV90
Они пытались «убить» Логан, Поло и Солярис. Но не смогли и исчезли
Какие машины пытались конкурировать с бестселлерами
Эксперты назвали кроссоверы с самыми проблемными моторами в России
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Альпы все равно проиграют»
Чем могут удивить регионы России поклонников конных путешествий?
«Худо, брат, жить в Париже»
Как ржаной хлеб стал частью идентичности россиян и что в нем не нравилось иностранцам
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Курске открылась межрегиональная выставка дизайна
Россиянка вдохновилась тыквами и начала расписывать их вместе с детьми
На автозаводе «Урал» в Челябинской области испытают арктическую технику
Все материалы