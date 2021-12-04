На Украине рассказали о российском «троянском коне»

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова в докладе, подготовленном по просьбе Европейского парламента, назвала российский газопровод «Турецкий поток» троянским конем для Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Богатые энергией авторитарные государства используют свой энергетический экспорт для получения экономической выгоды, но также и как инструмент внешнеполитического влияния», — написала Белькова. По ее мнению, Европа должна остановить прокачку газа по этому трубопроводу или потребовать соблюдения всеми сторонами основных правил Евросоюза.

Ранее стало известно, что Турция собралась договориться об увеличении закупок газа у России и уже начала переговоры с «Газпромом». Замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что у газопровода «Турецкий поток» имеются незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 миллиарда кубометров газа, которые Анкара хотела бы реализовать.

«Турецкий поток» был запущен в начале 2020 года. Мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров. В первый год он был загружен на 43 процента. В первом квартале 2021 года загрузка выросла до 73 процентов. Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия и Иран.

