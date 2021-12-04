Заслуженный врач России заявил о «войне» COVID-19 с гриппом

Инфекционист ФМБА Никифоров: коронавирус и грипп «воюют» за кормовую базу — нас с вами

Коронавирус и грипп развязали «войну» за кормовую базу — нас с вами, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России, главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров.

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Специалист отметил, что в 2020 году в этой схватке «победила» коронавирусная инфекция. Поэтому россияне мало болели гриппом. «Коронавирус перегруппировался, перезаточился <...> Его окружает стая товарищей, которые вовсе не заинтересованы в его главенствовании на этом поприще», — пояснил врач.

Теперь высока вероятность заразиться одновременно и COVID-19, и гриппом, допустил Никифоров.

По мнению инфекциониста, иногда вакцины от гриппа не срабатывают. Виной тому вовсе не плохое качество препаратов, а постоянная мутация вируса.

Никифоров рекомендовал россиянам прививаться четырехвалентными вакцинами. Прививки от коронавируса и от гриппа имеют 100-процентную сочетаемость, их можно ставить даже в один день, подчеркнул медик.

Ранее профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что после первичного введения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» у человека не будет такого высокого иммунитета, как после введения двухкомпонентного «Спутника V».