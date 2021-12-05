Глава Мюнхенской конференции оценил роль «Северного потока-2» в отношениях с США

«Северный поток-2» остается проблемой не только касательно Украины, но и в отношениях Германии и США, но время для остановки проекта ушло. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью газете «Handelsblatt».

Отвечая на вопрос, не облегчит ли жизнь президенту США Джо Байдену остановка проекта со стороны Берлина, Ишингер отметил: «Да, но для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно». Он также подчеркнул, что даже при условии, что Германия после выхода из атомной энергетики после 2030 года вознамерится отказаться от угля, потребность страны в газе в среднесрочной перспективе не снизится.

«Конечно, мы не должны зависеть от американской внутренней политики, но мы должны обеспечить то, чтобы нашу политику в Америке по-прежнему правильно понимали и серьезно к ней относились», — пояснил Ишингер.

Он отметил, что в конгрессе США до сих пор не понимают, почему Берлин не становится более независимым в вопросе поставок российского газа. «С точки зрения США, [мы] оказываем денежную помощь России», — заметил глава Мюнхенской конференции.

«Другими словами, "Северный поток - 2" остается проблемой не только в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и, к сожалению, бременем для трансатлантических отношений», — подытожил Ишингер.

Ранее Ишингер выступил против вывоза атомного оружия США из ФРГ. По его мнению, в случае вывоза атомного оружия из Германии Польша может попросить разместить его на своей территории. Я предполагаю, что последствия были бы катастрофичными. НАТО бы в таком случае еще сильнее бы приблизилась к России», — заявил Ишингер.

