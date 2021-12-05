Президент «Кинотавра» прокомментировал смерть Рудинштейна

Президент фестиваля «Кинотавр» Роднянский о смерти Рудинштейна: он был продюсером от Бога

Президент фестиваля «Кинотавр» продюсер Александр Роднянский прокомментировал смерть продюсера Марка Рудинштейна. Он выразил соболезнования на своей странице в Instagram.

«Он был продюсером от Бога. То есть человеком неугомонным, творческим и предприимчивым. Создававшим и придумывавшим свои проекты с нуля, привлекавшим самых ярких людей и находившим способы для их осуществления в самые сложные для этого времена», — написал Роднянский.

Также он выразил благодарность Рудинштейну. «Спасибо, Марк! Мы будем тебя помнить. С благодарностью и уважением. Покойся с миром», — отметил президент фестиваля.

Кинопродюсер Марк Рудинштейн, создатель фестиваля «Кинотавр», скончался на 76 году жизни 5 декабря в московской больнице. 17 ноября его госпитализировали с сердечным приступом, медики диагностировали инфаркт миокарда. В конце ноября кинопродюсер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. С 15 лет работал судосборщиком на заводе, затем служил в армии. В 1972—1976 годах учился в Театральном училище имени Б. В. Щукина (Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова).