Ротару накричала на работника на концерте и попала на видео

«КП»: выступая на «Песне года», София Ротару накричала на работника, и ее сняли на видео

В Москве прошел шестичасовой концерт «Песня года», в котором приняла участие певица София Ротару, редко выступающая в последние годы в России. Об этом сообщает «КП».

Звезда исполнила несколько песен. Между номерами она собирала цветы и в какой-то момент увидела на сцене технического работника. На кадрах видно, как Ротару с букетами цветов возмущенно кричит: «Куда вышел?» Молодой человек быстро покинул сцену.

Как отмечает издание, на концерте звезда получила от восторженной публики больше всех цветов, зрители снесли ограждения в партере и ринулись к сцене.