В Москве арестовали подозреваемого в убийстве спустя 24 года после преступления

Подозреваемого в убийстве, которое произошло в Москве 24 года назад, арестовали. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 6 декабря, сообщили представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, тело иностранца со следами удушения было найдено в октябре 1997 года в одной из квартир на Молдагуловой улице. В тот период следствие зашло в тупик и убийство не раскрыли.

Но дело не закрыли, оно находилось в Управлении криминалистики Главного следственного управления СКР. Изъятые более 24 лет назад вещественные доказательства сохранили на себе следы преступления, и следователи установили ДНК преступника по результатам проведенных молекулярно-генетических экспертиз.

Основной подозреваемый — мужчина 1978 года рождения. На момент преступления ему был 21 год. Сейчас подозреваемого отправили в изолятор на время расследования, а криминалисты проверяют его причастность к другим возможным преступлениям.