Умер музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров

Музыкант группы «Колибри» Олег Эмиров скончался в возрасте 51 года из-за проблем с сердцем

Скончался российский композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров. Об этом говорится на официальной странице «Колибри» в Facebook.

«У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ», — сказано в сообщении. Отмечается, что причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Он ушел из жизни в возрасте 51 года.

Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде. В 1988 году он окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. В 1999 году Эмиров стал аранжировщиком и саунд-продюсером телеканала НТВ. Он является автором музыки к десяткам передач, среди которых «Намедни», «Программа максимум», «Школа злословия», «Большой брат». Композитор также создал звуковое оформление каналов ТНТ, «ТВ Центр» и украинских К1 и К2.

Кроме того, Эмиров принимал участие в создании таких альбомов, как «Резонанс. Часть 1» группы «Сплин», «Выше осени» и «Журнал живого» Tequilajazzz и многих других.