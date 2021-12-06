Сбер снизил ставку по льготной ипотеке

Сбер снизил ставку на ипотеку по программе «Господдержка 2020» до 5,85%

Сбер снизил ставку на ипотеку по программе «Господдержка 2020» на 0,4 процентного пункта, до 5,85 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Предложение действует при первоначальном взносе от 20 процентов, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заемщика. Базовая ставка по программе составляет 6,25 процента.

Также Сбер сохранил проекты субсидирования ставок с застройщиками: квартиры в таких проектах можно купить в ипотеку со ставкой от 0,1 процента годовых. Найти спецпредложения и подать заявку на ипотеку по низкой ставке можно на сайте Домклик.

«Сегодня мы снижаем на 0,4 процентного пункта ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Согласно условиям программы, максимальная сумма кредита составляет три миллиона рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15 процентов стоимости жилья.

Вместе со снижением ставки Сбер также предлагает клиентам содействие в ускорении заключения сделки с помощью сервиса электронной регистрации. В ноябре 2021 года 86 процентов ипотечных кредитов, в том числе по программе с господдержкой, были оформлены именно с использованием этого сервиса.