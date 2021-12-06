Мошенники начали подделывать новости «Ленты.ру» и других российских изданий

«Известия»: мошенники имитируют сайт «Ленты.ру» и других СМИ, чтобы повлиять на котировки

Злоумышленники начали подделывать сайты российских СМИ, в том числе «Ленты.ру», и распространять фейковые новости. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности из компании Infosecurity.

Аналитики также обнаружили в ноябре поддельные страницы изданий «Коммерсантъ» и Meduza (внесено в реестр иностранных агентов).

Отмечается, что сайты полностью повторяют оформление популярных изданий, а также имитируют доменные имена (например, kommersant.io вместо kommersant.ru). При этом все ссылки переводят пользователя на настоящий сайт, что вводит пользователей в заблуждение. На вечер 5 декабря прекратил работу только «lenta.pw».

Эксперты заявили, что так злоумышленники пытаются повлиять на котировки ценных бумаг атакуемых компаний и деловую репутацию. Также мошенники могут ввести в заблуждение партнеров предприятий. Ведущий аналитик отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александр Вураско пояснил, что все фейковые страницы созданы при помощи Telegram-бота, который позволяет создавать сайты страницы перечисленных выше ресурсов и других. «Перечень таких СМИ пополняется. На днях, например, появился сайт BBC. Домены, которые используют для публикации фейковых новостей зарегистрированы на Евгения Антипова (программист, владелец Telegram-канала «Глаз бога» — прим. «Ленты.ру»). Бот постоянно их меняет», — сказал Вураско.

При этом юристы отметили, что авторов поддельных сайтов можно привлечь к ответственности за нарушение авторских прав и распространение ложной информации.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одновременно с введением QR-кодов о вакцинации распространились две основные схемы мошенничества с этим документом. По его словам, в России начали продавать коды, которые ведут на фишинговые страницы, имитирующие официальные ресурсы. Также на черном рынке распространилась покупка реальных кодов привитых россиян.

