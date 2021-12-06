Вице-президент США лишилась помощников из-за проблем с популярностью

Сотрудники офиса вице-президента США Камалы Харрис массово поувольнялись в связи с тем, что ее популярность резко снижается. Многие всерьез опасаются за свою репутацию, которая могла пострадать после работы с политиком. Об этом пишет The Telegraph.

Помощники Харрис испугались, что их заклеймят «ее людьми» в преддверии выборов 2024 года. Если раньше считалось, что сторонница президента США Джо Байдена скорее всего поучаствует и, возможно, победит на них, то теперь Демократическая партия наблюдает резкое падение ее рейтингов.

Ряд экспертов полагает, что Харрис лишилась помощников из-за провалов в политике: к таковым относят, например, миграционный кризис на границе с Мексикой.

Кроме того, ряд источников западных СМИ уверяет: Харрис оказалась неподготовленной к тому, чтобы быть «правой рукой» Байдена. Другая часть сотрудников рассказала о выгорании после работы в Белом доме. Они полагают, что могут отыскать лучшие условия работы в других местах.