Лукашенко оценил вероятность нападения России на Украину

Западные страны обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину, чтобы «молотить» Москву. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он оценил вероятность подготовки российского «вторжения» на украинскую территорию и подчеркнул, что Запад, обвиняя в этом Россию, пытается повестить на нее ярлык.

«Никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», — отметил Лукашенко.

Глава государства добавил, что «каких-то развязок» в этом направлении стоит ожидать после Нового года.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили о вручении военному атташе Украины ноты протеста в связи с нарушением белорусской государственной границы. В ведомстве упрекнули Киев в проведении военных учений в приграничной зоне и «обвинительной риторике» в адрес Минска.