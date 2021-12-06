Адвокат Киркорова опроверг наличие у певца неоплаченных штрафов от ГИБДД

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг наличие у певца неоплаченных штрафов от ГИБДД. Об этом сообщает «Звезда».

Юрист заявил, что его клиент ничего не знает о своих непогашенных дорожных штрафах. «Филипп Бедросович сам за рулем не ездит. Штрафы приходят, потому что автомобиль числится на него или на его фирму, но сам он за рулем не ездит. Он ничего не знает об этих штрафах: адрес регистрации Филиппа отличается от адреса постоянного проживания, штрафы приходили куда-то на адрес регистрации, и никто на это не обращал внимания», — сказал Добровинский.

Он добавил, что Киркоров уже оплатил все штрафы. Информацию о долгах артиста он назвал устаревшей.

Ранее в пресс-службе Таганского районного суда Москвы заявили, что на Филиппа Киркорова составлено 90 административных дел из-за неуплаты в срок штрафов от ГИБДД. Ему грозит наказание в виде возмещения штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, либо арест на срок до 15 суток, либо общественные работы на срок до 50 часов.