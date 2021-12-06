Вирусолог объяснил отсутствие данных о новом штамме коронавируса

Вирусолог Лукашев: цифры о сравнении омикрона с дельта-штаммом появятся в 2022 году

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, когда появятся новые данные о тяжести заболевания, вызываемом омикрон-штаммом коронавируса. Это произойдет не раньше нового года, заявил ученый в эфире телеканала «Россия-24».

Ученый предположил, что точные цифры о сравнении омикрон-штамма с дельтой или с уханьским штаммом скорее всего появятся только в новом, 2022 году.

«Насколько этот вирус тяжелее вызывает заболевание, мы тоже не знаем и узнаем нескоро, потому что в Африке большая доля молодого населения, там просто мало пожилых, которые могут переносить заболевание тяжело, в Европе, куда этот вирус пришел из Соединенных Штатов, многие вакцинированы, и многие заболевают этим вирусом повторно, тоже заболевание протекает легче», — объяснил отсутствие данных вирусолог.

Ранее эпидемиолог ВОЗ, профессор Сантьяго Мас-Кома указал на неизученные стороны омикрон-штамма. По его словам, беспокойство вызывает наличие в нем мутаций, которые зафиксировали у более заразных и патогенных разновидностей вируса. «Мы до сих пор ничего не знаем о воздействии омикрон-штамма на пожилых людей», — отметил он.