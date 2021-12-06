Сообщение о переходе ПФР на дистанционный режим работы опровергли

Сообщение о переходе территориальных подразделений Пенсионного фонда России (ПФР) на удаленный режим работы или по предварительной записи до 1 января 2022 года опровергли.

Первоисточник информации — постановление правления ПФР №239п от 5 июля 2021 года, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации 23.11.2021 года.

Как выяснилось, само постановление, на которое ссылаются ряд СМИ не новое, а принятое еще в июле 2021 года. Новостные заметки с утверждением, что ПФР обновил формат работы начали печататься в изданиях только сейчас, так как документ был официально опубликован лишь в ноябре. Журналисты неправильно интерпретировали текст документа: в постановлении не говорится, что ПФР переходит на удаленный режим работы или будет принимать граждан только по предварительной записи. Там четко прописано, что предоставление услуг в помещениях фонда может быть организовано по предварительной записи, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Относительно удаленного режима работы сказано лишь, что ряд услуг россияне действительно могут получить дистанционно, но не утверждается, что в предоставлении этих услуг гражданам откажут, если они лично обратятся в ПФР.

Информацию о переходе территориальных офисов фонда на удаленный режим работы и прием только по предварительной записи также опровергла пресс-служба ПФР. «Клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан как по предварительной записи, так и без нее», — приводит заявление РИА Новости.

Неверно интерпретированное постановление ПФР получило широкое распространение среди региональных и федеральных изданий. Так, о якобы переходе на дистанционный режим работы ПФР написали такие СМИ, как «Парламентская газета», которая в последствии отредактировала свой материал и передала информацию из постановления верно, URA.RU (в материале этого издания до сих пор содержится неверное толкование постановления ПФР со ссылкой на «Парламентскую газету»), а также ряд региональных СМИ: Deita, Якутия-Daily и другие.