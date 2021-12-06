Си Цзиньпин предложил «китаизировать» религию

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить контроль над религией и «китаизировать» ее

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о важности «китаизации» религии призвал усилить контроль над религиозной деятельностью в интернете. Он выступил с таким предложением на конференции, посвященной религиозным вопросам. Цитату приводит South China Morning Post.

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«Религиозная деятельность должна вестись в рамках законов и регуляторных норм, она не должна наносить ущерб благополучию граждан, нарушать общественный порядок и нормы морали или вмешиваться в образовательные, судебные и управленческие вопросы или общественную жизнь», — убежден председатель КНР.

По его мнению, властям следует «китаизировать» религию, чтобы она была больше связана с народом, Компартией и социализмом.

Религиозные вопросы в китайском обществе — одни из самых острых, и официальный Пекин предпринимает не первую попытку, чтобы контролировать ее представителей. Особенно скандальной темой стал так называемый геноцид мусульман-уйгуров, о котором общественности стало известно в 2015 году. По данным ряда правозащитных организаций, Китай проводит политику, нацеленную на ассимиляцию населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь в нарушение традиций. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.