Иван Охлобыстин пожаловался на «поганую молодежь и поруганные идеалы»

Российский актер Иван Охлобыстин охарактеризовал политическую ситуацию в России фразой «поганая молодежь, поруганные идеалы, отсутствие перспектив». Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Артист выступил с речью на дне рождения музыканта Гарика Сукачева. «Всем известно, что в современном мире нет проблемы с информацией. Есть проблемы с ее систематизацией. Где же те бриллиантовые скрепы, золотые арматуры, на которых наш многострадальный народ смог бы повесить свои житейские кандалы, уложить по полочкам — что хорошо, что плохо, что куда можно совать, а что категорически нежелательно, даже если в спину подпихивает вся европейская культура?» — задался вопросом Охлобыстин.

Он заявил, что во внешней политике России нужна ясность и прямота, так как в мире наступил очередной кризис. Актер предсказал, что в США настанет «безработица работников монетных дворов», а планета найдет способ защититься от негативного влияния человека.

Затем артист поразмышлял о Европе, которая «не радует», так как, по мнению Охлобыстина, среднестатистический европеец родился в пригороде Кабула или Дамаска, живет на пособия и в свободное время изучает пособия по терроризму. Если же смотреть на Восток, добавил актер, то «лучше это делать через пушечный прицел».

Внутри России, считает Охлобыстин, есть «выстраданная тысячелетиями стабильность и гражданская готовность страдать еще тысячу лет, а то и более». «Хотя так или иначе этот мир все равно принадлежит нам, славным ребятам за 60, что в искусстве, что в бизнесе, что в политике. Как пелось в одном зарубежном фильме: "Завтра принадлежит мне". Вот оно завтра и наступило. И в этом завтра нет места унынию и депрессии», — сказал актер.

Современную молодежь он назвал кислой и добавил, что она боится пить и курить, так как переживает за свое здоровье. По мнению Охлобыстина, старшему поколению остается «до гробовой доски надрываться», чтобы прокормить своих детей, которые находятся в поиске себе. Актер вспомнил, что и когда-то его ровесники занимались тем же самым, но «с голодухи» быстро нашли свой путь.