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Названо число сделавших прививку от COVID-19 пожилых москвичей

Заммэра Ракова: 1,4 миллиона пожилых москвичей вакцинировались от COVID-19
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве 1,4 миллиона пожилых жителей вакцинировались от COVID-19. Такое число назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает в понедельник, 6 декабря, ТАСС.

Москвичи старше 60 лет сделали прививку хотя бы одним компонентом вакцины против коронавируса, уточнила заммэра.

Кроме того, по словам Раковой, свыше 5,7 миллиона человек в Москве привились от COVID-19.

На повторную вакцинацию решились более 680 тысяч жителей российской столицы. Заммэра посоветовала всем жителям Москвы сделать прививку. Особенно, по ее мнению, стоит позаботиться о своем здоровье людям, находящимся в группе риска.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом. За прошлую неделю число госпитализаций пациентов и выявляемость заболевших инфекцией в столице не изменились, пояснил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что еще в двух COVID-госпиталях в Москве будут оказывать гражданам плановую помощь.

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