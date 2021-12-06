Названо число сделавших прививку от COVID-19 пожилых москвичей

В Москве 1,4 миллиона пожилых жителей вакцинировались от COVID-19. Такое число назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает в понедельник, 6 декабря, ТАСС.
Москвичи старше 60 лет сделали прививку хотя бы одним компонентом вакцины против коронавируса, уточнила заммэра.
Кроме того, по словам Раковой, свыше 5,7 миллиона человек в Москве привились от COVID-19.
На повторную вакцинацию решились более 680 тысяч жителей российской столицы. Заммэра посоветовала всем жителям Москвы сделать прививку. Особенно, по ее мнению, стоит позаботиться о своем здоровье людям, находящимся в группе риска.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом. За прошлую неделю число госпитализаций пациентов и выявляемость заболевших инфекцией в столице не изменились, пояснил градоначальник.
Собянин подчеркнул, что еще в двух COVID-госпиталях в Москве будут оказывать гражданам плановую помощь.