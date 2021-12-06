Появилось видео с Рашкиным после допроса в Следственном комитете

В Следственном комитете России (СКР) завершился допрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. Видео с парламентарием после допроса опубликовали «Известия».

На вопрос корреспондента, как прошел допрос, депутат отметил, что процесс прошел в соответствии с регламентом, и на все был дан ответ. Однако о признании своей вины он говорить отказался, сославшись на документы о неразглашении тайны следствия.

Рашкин также заявил, что «ничего не думает» о грозящем ему наказании.

Согласно версии следствия, в ночь на 29 октября парламентарий вместе со знакомыми охотился на лося, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства Саратовской области, которые остановили машину депутата.

2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).