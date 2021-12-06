В Госдуме назвали старой пластинкой слова о вторжении России на Украину

Депутат Белик заявил, что заявления о якобы вторжении РФ на Украину звучат не первый год

Заявления Запада о якобы готовящемся вторжении России на Украину звучат уже не первый год. Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик назвал их старой пластинкой, пишут «Известия».

По его словам, западные страны решили поставить пластинку с начала, то есть с 2014 года. «Но, видимо, это стало определенным финансовым направлением: кто-то получает деньги на Западе от "готовящегося вторжения" России, кто-то на этом даже греет руки, возможно, уже организовывает поставки оружия и других военных материалов на Украину, кто-то просто хочет прибиться к этому, без сомнения, выигрышному в финансовом плане делу», — подчеркнул Белик.

Он добавил, что в настоящее время Украина не является самостоятельным игроком. Представленные «карты вторжения», какие-то движения войск — фальсификация, уточнил депутат, указав на то, что войска по территории России могут двигаться сколько угодно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину, чтобы «молотить» Москву. Глава республики оценил вероятность подготовки российского вторжения на украинскую территорию и отметил, что Запад, обвиняя в этом Россию, пытается повесить на нее ярлык.