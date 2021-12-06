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Песков рассказал о секретном канале видеосвязи Путина с Байденом

Песков: Путин и Байден переговорят по закрытой линии связи

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Запланированный на 7 декабря разговор президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена пройдет по линии секретной связи. Об этом сообщил Russia Today пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что эта линия связи создана еще при предыдущих администрациях и все последние годы не использовалась.

«Я думаю, что, поскольку сейчас все привыкли за последние два года к видеоконференциям, то решили задействовать эту линию. Тем более что она позволяет говорить на самые... закрытые темы», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента призвал воздержаться от экзальтированных ожиданий от переговоров Путина и Байдена, которые должны будут пройти 7 декабря. В Кремле уже заявляли, что встреча пройдет в закрытом формате и не будет транслироваться.

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Роман Кирьянов
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