Россиянин из ревности убил девушку и сжег ее тело на даче у родителей

В Вологде задержали 27-летнего россиянина, убившего девушку и спалившего ее тело

В Вологде задержан подозреваемый в убийстве знакомой девушки 27-летний россиянин. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, молодой человек из ревности убил свою 23-летнюю жертву, а после вывез ее тело в дачный дом своих родителей, где устроил пожар, надеясь скрыть улики. Однако соседи девушки видели, как вечером он выходил с огромным свертком. Когда девушка пропала и полиция начала ее розыск, они рассказали об увиденном. Сыщики прибыли к полыхавшей даче, где и нашли тело погибшей. Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подозреваемый отправлен в СИЗО.

16 апреля сообщалось, что в Башкирии суд вынес приговор россиянину, который убил воспитательницу детского сада из ревности.