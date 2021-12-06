В РЖД назвали дату возобновления железнодорожного сообщения с Хельсинки

В РЖД назвали дату возобновления пассажирского железнодорожного сообщения с Хельсинки — оно будет восстановлено 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро», следующие по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Они будут выполняться два раза в день — рано утром и днем.

В РЖД также уточнили, что в поездах будут действовать антиковидные меры как России, так и Финляндии. Перед посадкой у всех пассажиров будут измерять температуру, а в течение путешествия необходимо использовать защитную маску.

Ранее в ноябре власти Финляндии продлили ограничения для россиян при пересечении границы до 19 декабря. Так, в заявлении кабмина республики говорится, что несмотря на увеличение темпов вакцинации, риск превышения возможностей системы здравоохранения по-прежнему остается.