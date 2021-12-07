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Колонна американских войск в Сирии подверглась атаке

Sana: американские военные подверглись нападению в сирийской провинции Аль-Хасака
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Фото: Reuters

Колонна американских военных машин подверглась нападению в сирийской провинции Аль-Хасака. Об этом сообщает агентство Sana.

Сообщается, что по маршруту следования колонны в сельской местности района Эль-Ярубия произошла детонация двух взрывных устройств, что привело к сильному повреждению машин. За атакой последовала экстренная мобилизация поддерживаемых американской армией отрядов курдской оппозиции «Сил демократической Сирии» (СДС).

7 декабря стало известно, что израильские ВВС нанесли авиаудар по портовому району сирийского города Латакия. Израиль атаковал ракетами контейнерную площадку в порту. Удар был нанесен со стороны Средиземного моря несколькими снарядами.

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