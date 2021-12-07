Израиль нанес удар по Сирии

Израильские ВВС нанесли авиаудар по портовому району сирийского города Латакия. Об этом сообщает государственное агентство Сирии Sana.

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По данным военных источников агентства, Израиль произвел ракетную атаку контейнерной площадки в порту. Удар был нанесен со стороны Средиземного моря несколькими ракетами. По информации местной администрации, инцидент обошелся без человеческих жертв.

«Пожарным командам удалось потушить возгорание, возникшее на контейнерной площадке порта в результате израильской агрессии, и в настоящее время они работают над охлаждением объекта», — заявил агентству губернатор Латакии (одноименного региона) Амер Исмаил Хилал.

В издании Times of Israel подчеркнули, что израильская авиация крайне редко атакует портовые районы. Также в издании заявили, что израильская армия никак не прокомментировала эту новость. По информации Times of Israel, Латакия — это жизненно важный порт, через который в Сирию доставляется большая часть импорта.

24 ноября сирийская армия сообщила, что израильская авиация атаковала провинцию Хомс. Наземные системы ПВО смогли отразить большую часть ракет, однако некоторые из них достигли целей. По данным Дамаска, в результате ударов ВВС Израиля погибли двое мирных жителей.