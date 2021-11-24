В Сирии сообщили о гибели мирных жителей от авиаудара Израиля

SANA: армия Сирии сообщила о двух погибших мирных жителях после авиаудара Израиля

Армия Сирии сообщила о двух погибших мирных жителях после авиаудара Израиля. Соответствующую информацию публикует государственное агентство SANA.

Еще семь человек получили ранения в результате атаки на город Хомс.

Накануне в Сирии сообщили об отражении атаки израильских вооруженных сил над Хомсом. «Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии погибли двое мирных жителей, один получил серьезные травмы, ранения также получили шестеро военнослужащих, был нанесен материальный ущерб», — говорится в заявлении.

23 ноября стало известно, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в России) убили четверых сирийских военных сразу в нескольких районах провинций Хамо и Алеппо. По словам представителя Минобороны России, за 22 ноября в зоне эскалации зафиксировали 11 обстрелов со стороны террористов.