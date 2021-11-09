Российский «Панцирь» уничтожил выпущенные Израилем по Сирии ракеты

В результате израильских авиаударов в сирийской провинции Хомс был причинен незначительный материальный ущерб, ранены двое сирийских военных. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает РИА Новости.

По его словам, дежурные силы сирийских ПВО уничтожили шесть ракет из сирийских комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С».

«В результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб, получили ранения двое сирийских военнослужащих», — сообщил Кулить.

30 октября в пригороде Дамаска началась ракетная атака. Отмечалось, что Израиль начал атаковать с севера Палестины ряд значимых объектов ракетами класса «земля-земля». В результате двое сирийских военных получили ранения при атаке истребителей Израиля F-16 в районе Голанских высот. Как подтвердил Кулить, сирийские системы ПВО с применением зенитного ракетного комплекса «Бук-М2Э» уничтожили две ракеты, выпущенные F-16 Израиля.