Четверо военных погибли при обстреле в Сирии

В Сирии четверо военнослужащих погибли, а одного ранило в результате обстрела боевиками. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, сообщает РИА Новости.

«В результате снайперских обстрелов группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в России), произведенных из районов Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, один сирийский военнослужащий погиб», — сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что обстрелы произошли также в районах Кафер-Нуран и Кафер-Хани — там погибли двое военных. В провинции Хама от ранений из крупнокалиберного пулемета погиб еще один сириец, а один пострадал при артиллерийском ударе в провинции Алеппо.

По словам представителя ведомства, за прошлые сутки в зоне эскалации зафиксировали 11 обстрелов со стороны террористов.

Ранее стало известно, что двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате минометного обстрела в провинции Идлиб.

9 ноября Кулить сообщал, что в результате израильских авиаударов в сирийской провинции Хомс были ранены двое сирийских военных.