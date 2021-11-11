В Сирии двое военнослужащих получили ранения в результате минометного обстрела

Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате минометного обстрела в провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, его слова приводит ТАСС.

«В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранено двое сирийских военнослужащих», — заявил контр-адмирал.

Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в России). Кроме того, пять обстрелов произошли в провинции Алеппо, еще четыре обстрела — в провинции Идлиб.

9 ноября Кулить сообщал, что в результате израильских авиаударов в сирийской провинции Хомс были ранены двое сирийских военных. Также был причинен незначительный материальный ущерб.

30 октября в пригороде Дамаска началась ракетная атака. Отмечалось, что Израиль начал атаковать с севера Палестины ряд значимых объектов ракетами класса «земля-земля». В результате двое сирийских военных получили ранения при атаке истребителей Израиля F-16 в районе Голанских высот. Как подтвердил Кулить, сирийские системы ПВО с применением зенитного ракетного комплекса «Бук-М2Э» уничтожили две ракеты, выпущенные F-16 Израиля.