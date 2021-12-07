Сообщение о предсказании пандемии на купюре оказалось недостоверным

Сообщение о том, что на банкноте номиналом в две тысячи рублей содержатся указания на пандемию коронавируса, оказалось недостоверным.

В начале декабря в социальных сетях «ВКонтакте» и TikTok распространились видео, авторы которых утверждают, что выпущенная в России в 2017 году банкнота номиналом в две тысячи рублей якобы содержит элементы, указывающие искусственное происхождение пандемии COVID-19 и спланированность ее властями.

В одном из роликов, опубликованном 2 декабря в паблике «Ищу тебя в Туле» в соцсети «ВКонтакте», мужчина находит на купюре «предсказания». Он утверждает, что здание, изображенное на банкноте, — это больница. Также он обращает внимание на QR-код и на девять штрихов на банкноте. «Число девять, видишь? Сатанинское число», — обращается он к собеседнице.

В другом варианте видео, появившемся 5 декабря в TikTok-аккаунте сообщества «Типичный Краснодар», женщина складывает купюру и показывает на карту, где якобы изображен Ухань, затем она обращает внимание зрителей на спутник, QR-код и здание, которое, по ее словам, является больницей в Коммунарке, куда привозят заразившихся коронавирусом. «Короче, двухтысячная купюра, выпущенная в 2017 году. Уже все знали, вот уроды», — возмущается она.

При этом авторы роликов не уточняют, откуда именно они узнали о том, что двухтысячная купюра содержит указания на пандемию. Вопросы вызывает и тот факт, что в сети нет оригинального видео, и поэтому нельзя точно выяснить, кто стал первым распространять эту информацию. Также примечательно, что версии авторов роликов отличаются. Если мужчина в первом видео говорит только о больнице, QR-коде и девяти штрихах, то женщина во втором ролике внезапно сообщает новые подробности, в частности, находит, помимо больницы и QR-кода, на купюре еще спутник и Ухань.

В комментариях под роликом в сообществе «Типичный Краснодар» пользователи опровергли часть заявлений женщины. «На карте изображен Дальневосточный федеральный округ — для тех, кто географию в школе проспал. А здание это ДВФУ — Дальневосточный федеральный университет», «Посмотрите хоть, где Ухань находится!», «Да все это ложь о купюре для бабушек на лавке возле подъезда», — написали юзеры. Одна из пользовательниц уточнила, что на карте изображен Благовещенск, а не Ухань.

Слова женщины из второго ролика также опровергли авторы Telegram-канала «Только никому» в посте от 4 декабря. «Банкнота посвящена Дальнему Востоку с приветом "Мумий Троллю" и его хиту "Владивосток 2000". Какая еще карта на ней должна быть? А то здание, которое приняли за Коммунарку, принадлежит Дальневосточному университету», — рассказали они. Также они отметили, что QR-код позволяет узнать больше о купюре и проверить ее подлинность.

Данные об указывающей на пандемию двухтысячной банкноте не получили широкого распространения в СМИ. Ролики появились у «Ридуса» и «КМВ Новости». В своих материалах издания назвали видео фейками и опровергли их.

Также в некоторых СМИ распространился один из вариантов роликов со ссылкой на певицу Наталью Ветлицкую. Артистка опубликовала видео у себя в Instagram. Об этом написали «Царьград», РИА ФАН, «Экономика сегодня». Все материалы сразу вышли с опровержениями.