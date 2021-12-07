Врач раскрыла способ вернуть красоту после COVID-19

Дерматолог, трихолог, косметолог Премиум клиник Елена Левченко раскрыла способ вернуть красоту после COVID-19. Об этом она рассказала KP.RU.

По словам врача, одним из самых действенных методов улучшения самочувствия и предотвращения осложнений после болезни являются индивидуально подобранные капельницы. Они очищают организм от токсинов, помогают в коррекции веса, замедляют процессы старения и укрепляют иммунитет.

Специалистка объяснила, что объем потерянных волос можно восстановить в зависимости от степени выпадения. Самое распространенное после коронавируса — диффузное выпадение, которое в среднем длится 100-120 дней. Второй по распространенности тип — гнездное очаговое выпадение, которое связано с состоянием иммунной системы. Третий — ишемическое выпадение волос, которое встречается у пациентов, столкнувшихся с ИВЛ.

Так, для решения данной проблемы, опираясь на результаты анализов, врач назначает курс инъекционной мезотерапии. Также может быть назначена плазмотерапия, в ходе которой улучшаются кровоток и питание, уточняет Левченко.

Дерматолог добавила, что в результате перенесенной болезни страдает и кожа, поскольку любая вирусная инфекция всегда нарушает иммунитет, приводит к дефициту витаминов и микроэлементов, а также способствует накоплению в коже шлаков и токсинов. В результате она становится тусклой и обезвоженной, повышается ее чувствительность, а на поверхности появляются шелушение и раздражение.

«Врач-косметолог для восстановления кожи у клиентов после перенесенных вирусных инфекций должен в первую очередь предложить профессиональный уход, направленный на детоксикацию, восстановление водного баланса и барьерных функций кожи, ускорение регенераторных процессов и клеточного обновления», — заявила Левченко.

Благоприятно способствуют на восстановление кожи, по ее мнению, глутатион, витамин С, карнозин и антиоксидантный комплекс активный кислород. Врач подчеркнула, что после уходового курса можно приступать к биоревитализации, плазмотерапии, делать специальные, более активные пилинги и маски.

Наконец, она предупредила, что достичь желаемого результата поможет индивидуально подобранная комбинация методов, поскольку процедуры усиливают эффект друг от друга.

В июле россиянам раскрыли способ быстро восстановить волосы и ногти после коронавируса. Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, что последствиями COVID-19 могут быть выпадение волос и ослабление ногтевых пластин. По ее мнению, чтобы вернуть здоровье в норму, необходимо больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе, хорошо питаться и пить витамины.