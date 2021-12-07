Большинство россиян перестали летать на самолетах

ВЦИОМ: 71% россиян ни разу не летали на самолетах последние 2-3 года

За последние два-три года большинство россиян (71 процент) перестали летать на самолетах, остальные 29 процентов пользовались данным видом транспорта с различной степенью частоты. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

Так, девять процентов опрошенных совершили за последние несколько лет только один перелет, 11 процентов — два-три. Еще пять процентов респондентов путешествовали самолетом более шести раз. Большая часть пассажиров (18 процентов) — жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным ВЦИОМ, 89 процентам россиян понравились аэропорты, которыми они пользовались. Среди них 28 процентов респондентов отметили вежливость персонала, 20 процентов — чистоту и порядок в авиагавани, 15 процентов — комфорт и отсутствие очередей. Еще 11 процентов участников исследования похвалили организацию пассажиропотока.

Недовольство аэропортами высказали восемь процентов опрошенных, большинство из которых — люди старшего возраста. Чаще всего пассажиры оставляли плохие отзывы из-за плохого ремонта и нехватки свободных мест.

Всего в исследовании ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи человек. Опрос проводился 30 ноября и был приурочен ко Дню гражданской авиации.

Ранее в ноябре специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) выяснили, что большинство россиян (75 процентов) готовы отказаться от путешествий из-за возможного введения QR-кодов на транспорте. При этом сделать прививку ради возможности свободно путешествовать готовы лишь четыре процента опрошенных. 10 процентов предпочли наблюдать за ситуацией или дождаться отмены новых правил.