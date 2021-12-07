Макрон захотел созвониться с Зеленским и Путиным

Президент Франции Макрон в ближайшие дни обсудит ситуацию на Украине с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон захотел обсудить ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, он планирует созвониться с коллегами в ближайшие дни. 7 декабря Макрон участвовал в переговорах по этому вопросу с главами США, Германии, Италии и Великобритании.

Ранее Макрон выразил надежду, что прошедшие во вторник, 7 декабря, переговоры между лидерами России и США приведут к снижению напряженности в отношениях между странами Запада и Москвой. «Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности», — заявил он.