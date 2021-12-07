Россияне массово отреклись от ипотеки

Банк «Открытие»: 45 процентов россиян не брали и не намерены брать кредит на покупку жилья

Почти половина (45 процентов) россиян не брали и не намерены брать кредит на покупку жилья, показал опрос, проведенный банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В ходе исследования 20 процентов граждан заявили, что у них есть действующий ипотечный кредит. Еще 11 процентов уже расплатились по ипотеке, 23 процента сообщили, что готовы ее взять.

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Россияне массово отреклись от цифровой ипотеки — больше 60 процентов респондентов отметили, что не хотят оформлять такой кредит дистанционно. 33 процента готовы попробовать взять ипотеку без визита в банк. Больше всего сторонников цифровой ипотеки в Южном федеральном округе (40 процентов) и Приволжье (38 процентов).

Россияне также назвали главные преимущества цифровой ипотеки: это прежде всего отсутствие необходимости ходить в банк (34 процента участников опроса выбрали этот ответ), удобство и быстрота (25 процентов). 12 процентов заявили, что хорошо бы все кредиты выдавать онлайн. 49 процентов не считают, что цифровая ипотека лучше обычной.

Главный недостаток цифровой ипотеки, по мнению граждан, — небезопасность (кредит на большую сумму и длительный срок якобы безопаснее брать в офисе банка).

Ранее сообщалось, что по итогам октября 2021-го средний срок ипотеки в России увеличился на 4,1 месяца, до рекордных 250,9 месяца. Средняя ставка по жилищным кредитам в стране в прошлом месяце снизилась на 0,03 процентного пункта, до 7,7 процента, подсчитали аналитики ЦБ.