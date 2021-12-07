В Норвегии раскрыли способы сотрудничества с Россией в период напряженности

В период роста международной напряженности важно поддерживать контакты с Россией. Об этом заявила глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт, передает ТАСС.

Дипломат рассказала, что первую встречу в качестве министра иностранных дел Норвегии она провела с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Важно, что мы продолжаем сотрудничество с Россией, в то время когда уровень конфликта в этой части мира усилился», — раскрыла она.

Витфельдт подчеркнула, что политика Осло в отношении Москвы не изменилась при новом кабмине во главе с Рабочей партией. Среди способов возможного сотрудничества с российской стороной она назвала рыболовство и спасение на море.

3 декабря глава норвежского МИД заявила, что новое правительство страны выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около границ России и планирует их ограничить. «В норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил», — заключила она.