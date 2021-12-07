Задержание ФСБ подростка-анархиста со взрывчаткой попало на видео

Спецоперацию по задержанию 16-летнего рыбинского анархиста, готовившего акции против власти сняли на видео. Запись в своем Telegram-канале публикует РИА Новости.

На кадрах показан внедорожник, возле которого стоят подросток и мужчина. Силовики подбегают к ним и укладывают на землю несовершеннолетнего, его спутник бросается бежать, но его тоже задерживают. Оперативник палкой изымает из машины пакет, а оттуда банку со взрывчаткой. Она вспыхивает, когда к ней подносят огонь.

Ранее 7 декабря ФСБ сообщила о поимке 16-летнего анархиста, у которого нашли обрез и взрывчатку. Он являлся участником закрытого чата, объединявшего радикально настроенных граждан идеей насильственных действий против представителей органов власти и правопорядка.

У себя дома в поселке Каменки Ярославской области юноша самостоятельно собрал взрывчатку из приобретенных химических веществ. Его удалось задержать благодаря совместным действиям сотрудников регионального управления МВД и ФСБ. Подозреваемый задержан, у него обнаружили обрез с боеприпасами и взрывчатку. Решается вопрос о помещении его в СИЗО.