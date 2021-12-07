В США самолет упал на парковку и попал на видео

В штате Орегон в США один человек погиб в результате падения самолета на парковку

В США, в городе Медфорд штата Орегон, винтовой самолет упал на автомобильную парковку недалеко от автосалона. Крушение воздушного судна попало на видео, его опубликовал Twitter-аккаунт @NewsWatch12.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 декабря. На размещенных в сети кадрах можно увидеть, как самолет рухнул на землю под углом почти в 90 градусов — через несколько секунд на месте падения появилась яркая вспышка света и начали валить темно-фиолетовые клубы дыма.

Как сообщает The Oregonian, в результате крушения погиб единственный пассажир воздушного судна. Подробности и причины авиакатастрофы не раскрываются.

Ранее в октябре в американском городе Санти, штат Калифорния, легкомоторный самолет упал на жилые дома и загорелся. В результате крушения пострадали как минимум два здания, автофургон и пожарный гидрант.